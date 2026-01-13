POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch in Massage-Salon.
Lippe (ots)
Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (10.01.2026) und Montagmorgen (12.01.2026) versucht, gewaltsam in einen Massage-Salon an der Hans-Hinrichs-Straße einzudringen. Eine Mitarbeiterin bemerkte am Montagmorgen, dass sich die Eingangstür nur schwer öffnen ließ und stellte Beschädigungen fest. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (05231) 6090 zu melden.
