Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch in Massage-Salon.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (10.01.2026) und Montagmorgen (12.01.2026) versucht, gewaltsam in einen Massage-Salon an der Hans-Hinrichs-Straße einzudringen. Eine Mitarbeiterin bemerkte am Montagmorgen, dass sich die Eingangstür nur schwer öffnen ließ und stellte Beschädigungen fest. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

