Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei gegen Gewalt - 30 Anzeigen, 12 Festnahmen und 4 vollstreckte Haftbefehle

  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

Die Bundespolizei ist am vergangenen Wochenende gezielt gegen die 
Gewaltkriminalität an Bahnhöfen vorgegangen. Für die im Freistaat 
Bayern zuständige Bundespolizeidirektion München waren rund 270 
Beamtinnen und Beamte an den Hauptbahnhöfen München, Nürnberg und 
Aschaffenburg im Schwerpunkteinsatz.

Das Ergebnis waren 729 Identitätsfeststellungen und knapp 30 
Ermittlungsverfahren, 12 davon wegen Gewaltdelikten. Die 
Einsatzkräfte stellten 11 Verstöße gegen Allgemeinverfügungen der 
Bundespolizei fest, die das Mitführen von gefährlichen Gegenständen 
in den drei Bahnhöfen untersagten. 

Die Beamten nahmen 12 Personen vorläufig fest und vollstreckten 4 
Haftbefehle. Ferner erteilten sie 60 Platzverweise und führten 60 
sogenannte Gefährderansprachen durch. 

Ein wichtiges Ziel des Schwerpunkteinsatzes war, ein klares Zeichen 
gegen Gewalt im Bahnbereich zu setzen. 

Die Angaben zu bundesweiten Feststellungen am vergangenen Wochenende 
finden Sie in der Pressemitteilung des Bundespolizeipräsidiums unter 
http://presseportal.de/blaulicht/pm/73990/6136853

Rückfragen bitte an:

Thomas Borowik
Pressestelle
Telefon: 089 12149-1019
E-Mail: presse.muenchen@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell

