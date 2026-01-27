Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach Laubeneinbrecher - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Garenfeld (ots)

Bereits am 09.12.2025 hebelte ein bislang unbekannter Einbrecher mit einem Werkzeug die Gartenlauben an drei nebeneinanderliegenden Gärten im Hagener Norden auf. Der Dieb entkam mit mehreren Werkzeugen. Der Tatverdächtige bemerkte eine installierte Überwachungskamera und drehte diese von sich weg. Nun liegt der Polizei ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfandung vor. Die Kripo fragt nun: Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann oder dessen Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Hier der Link zum Fahndungsfoto: https://polizei.nrw/fahndung/192984

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell