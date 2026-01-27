PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach Laubeneinbrecher - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Garenfeld (ots)

Bereits am 09.12.2025 hebelte ein bislang unbekannter Einbrecher mit einem Werkzeug die Gartenlauben an drei nebeneinanderliegenden Gärten im Hagener Norden auf. Der Dieb entkam mit mehreren Werkzeugen. Der Tatverdächtige bemerkte eine installierte Überwachungskamera und drehte diese von sich weg. Nun liegt der Polizei ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfandung vor. Die Kripo fragt nun: Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann oder dessen Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Hier der Link zum Fahndungsfoto: https://polizei.nrw/fahndung/192984

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

