PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte Diebe stehlen Elektronik aus vier leerstehenden Häusern

Hagen-Haspe (ots)

Im Zeitraum zwischen Anfang Januar 2024 und Montag (26.01.2026) begingen bislang unbekannte Täter mehrere Diebstähle aus leerstehenden Mehrfamilienhäusern. Die Diebe hatten sich gewaltsam Zutritt zu den vier Häusern in der Waldstraße verschafft und die gesamte Elektronik, darunter Stromkästen und Kupferkabel, ausgebaut. Sie nahmen das Diebesgut mit sich und flüchteten unerkannt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren