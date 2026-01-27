POL-HA: Unbekannte Diebe stehlen Elektronik aus vier leerstehenden Häusern
Hagen-Haspe (ots)
Im Zeitraum zwischen Anfang Januar 2024 und Montag (26.01.2026) begingen bislang unbekannte Täter mehrere Diebstähle aus leerstehenden Mehrfamilienhäusern. Die Diebe hatten sich gewaltsam Zutritt zu den vier Häusern in der Waldstraße verschafft und die gesamte Elektronik, darunter Stromkästen und Kupferkabel, ausgebaut. Sie nahmen das Diebesgut mit sich und flüchteten unerkannt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)
