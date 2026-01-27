POL-HA: Unbekannte Diebe stehlen Elektronik aus vier leerstehenden Häusern

Hagen-Altenhagen (ots) - Am Sonntag (25.01.2026) ging ein Paar gegen 05:00 Uhr die Alexanderstraße entlang, als sich ihnen ein Hyundai näherte. Das Auto fuhr plötzlich auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen geparkten Mercedes. Aus dem Hyundai stieg ein 40-Jähriger mit einer Platzwunde am Kopf aus und bat die Zeugen, nicht die Polizei zu verständigen. ...

