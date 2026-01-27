PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Spendenübergabe nach Benefizkonzert - FUKS e.V. überreicht symbolischen Spendenscheck über 8.000 Euro an Unsichtbar e.V.

POL-HA: Spendenübergabe nach Benefizkonzert - FUKS e.V. überreicht symbolischen Spendenscheck über 8.000 Euro an Unsichtbar e.V.
Hagen (ots)

Am 19.12.2025 veranstaltete der gemeinnützige Verein der Freunde der Polizei Hagen (FUKS e.V.)in enger Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Hagen und unter der Schirmherrschaft von Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh ein Benefizkonzert in der Johanniskirche. Wie bereits in den Jahren 2023 und 2024 stimmten die Berufsmusiker der Jazz-Rock-Pop-Band des Landespolizeiorchesters NRW die rund 400 Besucherinnen und Besucher auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Gemeinsam mit zwei Sängerinnen, einem Sänger sowie einem Kinder- und Jugendchor gelang es, eine stimmungsvolle und emotionale Atmosphäre zu schaffen. Insgesamt kamen Spenden in Höhe von 8.000 Euro für den Verein Unsichtbar e.V., der sich unter anderem für obdachlose Menschen im Stadtgebiet einsetzt, zusammen. Am Montag (26.01.2026) überreichte der Vorsitzende des Vereins FUKS e.V., Tino Schäfer, zusammen mit Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh und Vereinsmitglied Tim Sendler einen symbolischen Spendenscheck. Die Vorstandsmitglieder des Vereins Unsichtbar e.V., Herr Holger Brandenburg und Frau Beate Wachsmann, nahmen den Scheck entgegen und sprachen ihren ausdrücklichen Dank an alle Spenderinnen und Spender aus. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

