PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Diebstähle in Hofläden

Bad Saulgau / Pfullendorf (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 11:00 Uhr, kam es im Umkreis von Bad Saulgau und Pfullendorf zu einer Reihe von Diebstählen in mehreren 24-Stunden-Hofläden. Ein unbekannter Täter nutzte diese Zeitspanne, um mehrere Hofläden aufzusuchen, die Selbstbedienungskassen mit einem Brecheisen aufzubrechen und sowohl Bargeld als auch angebotene Waren zu entwenden. Laut den vorliegenden Informationen beläuft sich der Wert des entwendeten Diebesgutes auf etwa 130.- Euro. Darüber hinaus entstand ein Schaden von geschätzten 100.- Euro durch die Beschädigungen an den Kassen und der Ware. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftaten. Sollten weitere Hofläden in der Umgebung von Bad Saulgau von ähnlichen Vorfällen betroffen sein, können sie sich beim Polizeirevier in Bad Saulgau unter der Tel.: 07581 482-0 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:16

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Schlier / Wetzisreute Körperliche Auseinandersetzung bei Fasnetsveranstaltung Am Sonntag gegen 01:29 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Tanzfläche beim Fasnetsball in Wetzisreute. Vor Ort konnte die Polizei zwei Geschädigte im Alter von 24 und 25 Jahren antreffen die beide angaben, von einer Gruppe von vier Männern auf der Tanzfläche angegriffen und geschlagen worden zu ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 09:47

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Bingen Dreister Betrug bringt ältere Dame um ihr Geld Mit einer frechen Betrugsmasche ergaunerte sich in Bingen ein bislang unbekannter Täter am Freitagmittag die Bankkarte samt PIN sowie Bargeld einer 83-jährigen Dame und erleichterte sie so um insgesamt 1.200 Euro. Die Dame erhielt dabei zunächst einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters der Bank, in welchem ihr vorgetäuscht wurde, ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 09:46

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Baienfurt Fahrzeug vom Beifahrersitz aus gelenkt verursacht großen Sachschaden Beim Lenken des Fahrzeugs von der Beifahrerseite aus geriet der Fahrerin dieses außer Kontrolle, was einen Schaden im fünfstelligen Bereich nach sich zog. Was ist passiert am Freitag, um 18.42 Uhr, auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Gutenbergstraße in Baienfurt? Die 74-jährige Lenkerin eines Nissan ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren