PP Ravensburg: Diebstähle in Hofläden

Bad Saulgau / Pfullendorf (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 11:00 Uhr, kam es im Umkreis von Bad Saulgau und Pfullendorf zu einer Reihe von Diebstählen in mehreren 24-Stunden-Hofläden. Ein unbekannter Täter nutzte diese Zeitspanne, um mehrere Hofläden aufzusuchen, die Selbstbedienungskassen mit einem Brecheisen aufzubrechen und sowohl Bargeld als auch angebotene Waren zu entwenden. Laut den vorliegenden Informationen beläuft sich der Wert des entwendeten Diebesgutes auf etwa 130.- Euro. Darüber hinaus entstand ein Schaden von geschätzten 100.- Euro durch die Beschädigungen an den Kassen und der Ware. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftaten. Sollten weitere Hofläden in der Umgebung von Bad Saulgau von ähnlichen Vorfällen betroffen sein, können sie sich beim Polizeirevier in Bad Saulgau unter der Tel.: 07581 482-0 melden.

