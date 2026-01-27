Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter 57-Jähriger fährt über Rot und missachtet Gegenverkehr

Hagen-Vorhalle (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung wurde am Montagabend (26.01.2026) auf den Fahrer eines Audi A4 aufmerksam, als dieser um etwa 21.45 Uhr an der Schwerter Straße in Richtung Eckeseyer Straße über eine rote Ampel fuhr. Beim Linksabbiegen auf die Eckeseyer Straße missachtete der Mann den entgegenkommenden Verkehr und verursachte beinahe einen Unfall. Nur durch eine Vollbremsung des Gegenverkehrs konnte eine Kollision verhindert werden.

Die Streifenbeamten hielten den Fahrer kurze Zeit später an und kontrollierten ihn. Dabei nahmen die Polizisten einen starken Atemalkoholgeruch wahr und stellten eine Weinflasche auf dem Beifahrersitz fest. Körperliche Ausfallerscheinungen des 57-Jährigen erhärteten den Verdacht, dass er alkoholisiert war. Da ein Atemalkoholtest bei dem Mann nicht durchgeführt werden konnte, brachten die Einsatzkräfte ihn zur Polizeiwache, wo ihm zur weiteren Beweisführung eine ärztliche Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten stellten zudem seinen Führerschein sicher und fertigten eine Anzeige. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell