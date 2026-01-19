PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Audi beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Samstag, 17. Januar, zwischen 18 Uhr und 22.25 Uhr, einen geparkten Audi auf dem Parkplatz einer Gastronomie auf der Straße "Hellweg".

Der schwarze Wagen ist im Bereich der Fahrzeugfront durch den Unbekannten beschädigt worden - geschätzt liegt der Sachschaden bei mehr als 2.000 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

