Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 44jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss ohne Führerschein nach Zeugenhinweis gestellt

Hamm-Mitte (ots)

Am Sonntag, dem 18. Januar, gegen 2:20 Uhr, wurde ein aufmerksamer Zeuge auf einen PKW der Marke Audi aufmerksam, welcher die Wilhelmstraße befuhr. Bei dem beobachteten Fahrzeug waren die beiden vorderen Räder offenbar ohne Luft. Der Zeuge informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte trafen das Fahrzeug im Verlauf der Otto-Brenner-Straße an. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 44-jährigen Polen, der auf dem Fahrersitz angetroffen wurde. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug versuchte der Fahrzeugführer, sich zu entfernen und verhielt sich unkooperativ. Aus diesem Grund war es notwendig, ihn vor Ort zu fesseln. Bei dem 44-jährigen Verkehrsteilnehmer wurde ein positiver Alkoholwert festgestellt. Er wurde daraufhin einer Polizeiwache zugeführt. Die durchgeführte Drogenschnelltestung ergab ebenfalls einen positiven Befund. Die Beamten ordneten daraufhin bei dem 44-jährigen Mann eine Blutentnahme an. Zudem besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Am schwarzen Audi A3 wurden Unfallspuren festgestellt, die augenscheinlich erst vor kurzem entstanden sind. Trotz einer gründlichen Untersuchung der mutmaßlichen Unfallstrecke konnte bislang kein Unfallort festgestellt werden. Gegen den 44-jährigen Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, darunter wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Bedrohung und Beleidigung. (nue)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

