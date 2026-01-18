Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Schwerverletzter nach Alleinunfall

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 36-Jähriger wurde Samstagabend, gegen 21.55 Uhr, bei einem Alleinunfall auf der Kamener Straße schwerverletzt. Der Mann befuhr die Kamener Straße mit einem VW Polo in Fahrtrichtung Kamen. In Höhe des Selbachpark kam der Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der 36-Jährige musste aufgrund seiner erlittenen Verletzungen mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es ergaben sich Hinweise auf vorherigen Alkoholkonsum. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kamener vorübergehend voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell