PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand einer Gartenlaube

Hamm-Mitte (ots)

Feuerwehr und Polizei eilten am Freitag, gegen 19.15 Uhr, zu einem Feuer auf der Alleestraße. Bei Eintreffen stellten die Einsatzkräfte ggü. des Schillerplatzes eine in Vollbrand stehende Gartenlaube fest. Zu diesem Zeitpunkt drohte das Feuer bereits auf ein unmittelbar angrenzendes Mehrfamilienhaus überzugreifen. Die Feuerwehr konnte dies verhindern und das Feuer löschen. Die Gartenlaube wurde total zerstört. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine seriösen Angaben getroffen werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 08:16

    POL-HAM: Einbruch in Zweifamilienhaus

    Hamm-Rhynern (ots) - Durch das Aufhebeln einer Nebeneingangstür gelangten Unbekannte am Donnerstag, 15. Januar, in der Zeit von 14.10 Uhr bis 22 Uhr, in ein Zweifamilienhaus an der Ulmenstraße. Dort durchsuchten sie zunächst im Erdgeschoss mehrere Schränke und Schubladen. Anschließend hebelten die Einbrecher auch die Wohnungstür im Obergeschoss auf und durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut. Mit Bargeld im ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 08:03

    POL-HAM: Alleinunfall auf der Werler Straße

    Hamm-Mitte (ots) - Eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin zog sich am Donnerstag, 15. Januar, bei einem Alleinunfall auf der Werler Straße leichte Verletzungen zu. Sie befuhr gegen 17.50 Uhr den Radweg stadtauswärts. Auf Höhe der Tankstelle stürzte sie mit ihrem E-Scooter. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren