Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand einer Gartenlaube

Hamm-Mitte (ots)

Feuerwehr und Polizei eilten am Freitag, gegen 19.15 Uhr, zu einem Feuer auf der Alleestraße. Bei Eintreffen stellten die Einsatzkräfte ggü. des Schillerplatzes eine in Vollbrand stehende Gartenlaube fest. Zu diesem Zeitpunkt drohte das Feuer bereits auf ein unmittelbar angrenzendes Mehrfamilienhaus überzugreifen. Die Feuerwehr konnte dies verhindern und das Feuer löschen. Die Gartenlaube wurde total zerstört. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine seriösen Angaben getroffen werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

