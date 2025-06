Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto kollidiert beim Abbiegen mit Radfahrer

Weimar (ots)

Am späten Montagnachmittag befuhr eine 60-jährige Fiat-Fahrerin in Bad Berka die Feldstraße in Fahrtrichtung Blankenhainer Straße um in der Folge nach rechts in diese abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 14-jähriger Fahrradfahrer den Fußweg (für Radfahrer frei) der Blankenhainer Straße und wollte an der Einmündung zur Feldstraße geradeaus fahren. Beim Abbiegevorgang übersah die Pkw-Fahrerin den Radfahrer, wodurch es im Einmündungsbereich zum frontalen Zusammenstoß kam. Der Jugendliche stürzte vom Fahrrad und verletzte sich leicht. Die Frau nahm den Jungen an Board und brachte ihn umgehend in die Zentralklinik, wo er medizinisch versorgt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell