Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tresore aus Kanal geborgen - Wer kann Hinweise geben?

Hamm-Herringen (ots)

Mit Unterstützung der Feuerwehr Hamm konnte die Polizei Hamm drei Tresore aus dem Dattel-Hamm-Kanal bergen. Diese waren Ende Dezember bei einem Einbruch in ein Wettbüro entwendet worden.

Der Fundort war an der südlichen Kanalseite in der Nähe des Ufers, auf Höhe der Johannes-Rau-Straße zirka 200 Meter westlich vom Kanu-Verein Herringen e.V.

Der Tatzeitraum kann zwischen Montag, 29. Dezember, 6 Uhr, und Dienstag, 30. Dezember, 14 Uhr eingegrenzt werden.

Die Polizei Hamm nimmt Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen am Kanal unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Hier geht es zur ursprünglichen Pressemittelung zu dem Einbruch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/6187457(bf)

