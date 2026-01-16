PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tresore aus Kanal geborgen - Wer kann Hinweise geben?

Hamm-Herringen (ots)

Mit Unterstützung der Feuerwehr Hamm konnte die Polizei Hamm drei Tresore aus dem Dattel-Hamm-Kanal bergen. Diese waren Ende Dezember bei einem Einbruch in ein Wettbüro entwendet worden.

Der Fundort war an der südlichen Kanalseite in der Nähe des Ufers, auf Höhe der Johannes-Rau-Straße zirka 200 Meter westlich vom Kanu-Verein Herringen e.V.

Der Tatzeitraum kann zwischen Montag, 29. Dezember, 6 Uhr, und Dienstag, 30. Dezember, 14 Uhr eingegrenzt werden.

Die Polizei Hamm nimmt Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen am Kanal unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Hier geht es zur ursprünglichen Pressemittelung zu dem Einbruch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/6187457(bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

