POL-HAM: Alleinunfall auf der Werler Straße
Hamm-Mitte (ots)
Eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin zog sich am Donnerstag, 15. Januar, bei einem Alleinunfall auf der Werler Straße leichte Verletzungen zu. Sie befuhr gegen 17.50 Uhr den Radweg stadtauswärts. Auf Höhe der Tankstelle stürzte sie mit ihrem E-Scooter. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf)
