Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall auf der Werler Straße

Hamm-Mitte (ots)

Eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin zog sich am Donnerstag, 15. Januar, bei einem Alleinunfall auf der Werler Straße leichte Verletzungen zu. Sie befuhr gegen 17.50 Uhr den Radweg stadtauswärts. Auf Höhe der Tankstelle stürzte sie mit ihrem E-Scooter. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

