POL-HAM: Alleinunfall auf der Werler Straße

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 41-jährigen Busfahrer und einem 32-jährigen Fahrgast sucht die Polizei Hamm nach Zeugen. Am Donnerstag, 11. Dezember, kam es gegen 8 Uhr im Bus der Linie 11 zu einem Streit zwischen den beiden Männern, nachdem der Fahrgast an der Haltestelle "Tondernstraße" am Bockumer Weg zugestiegen war. Diese Auseinandersetzung verlagerte sich ...

