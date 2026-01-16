Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Zweifamilienhaus

Hamm-Rhynern (ots)

Durch das Aufhebeln einer Nebeneingangstür gelangten Unbekannte am Donnerstag, 15. Januar, in der Zeit von 14.10 Uhr bis 22 Uhr, in ein Zweifamilienhaus an der Ulmenstraße.

Dort durchsuchten sie zunächst im Erdgeschoss mehrere Schränke und Schubladen. Anschließend hebelten die Einbrecher auch die Wohnungstür im Obergeschoss auf und durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut.

Mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich als Beute flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

