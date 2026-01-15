PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 41-jährigen Busfahrer und einem 32-jährigen Fahrgast sucht die Polizei Hamm nach Zeugen.

Am Donnerstag, 11. Dezember, kam es gegen 8 Uhr im Bus der Linie 11 zu einem Streit zwischen den beiden Männern, nachdem der Fahrgast an der Haltestelle "Tondernstraße" am Bockumer Weg zugestiegen war. Diese Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend nach draußen auf den Gehweg.

Im Zuge der Ermittlungen bittet die Polizei Hamm, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de mit Hinweisen zu melden. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

