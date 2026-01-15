PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falscher Name, kein Führerschein, positiv auf Cannabis: Polizei zieht 21-Jährigen aus dem Verkehr

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm kontrollierten am Mittwochabend, 14. Januar, einen 21-jährigen Audi-Fahrer auf der Nassauerstraße - die Kontrolle endete für den Hammer auf der Polizeiwache.

Der Mann war gegen 23.30 Uhr mit seinem Audi auf der Nassauerstraße unterwegs, als er von den Einsatzkräften angehalten und kontrolliert wurde.

Da der 21-Jährige weder einen Personalausweis noch einen Führerschein dabei hatte, gab er seine Personalien gegenüber den Beamten mündlich an. Dass es sich dabei jedoch nicht um seine eigenen, sondern um die seines Bruders handelte, bemerkten die Beamten nach einer kurzen Überprüfung direkt.

Der Grund für die Lüge war schnell gefunden: Der 21-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Doch damit war die Kontrolle noch nicht beendet. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Außerdem fanden die Beamten ein Einhandmesser bei dem Verkehrssünder.

Zur Entnahme einer Blutprobe musste er die Polizisten zur Polizeiwache Mitte begleiten. Das Einhandmesser wurde sichergestellt.

Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, falscher Namensangabe sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

