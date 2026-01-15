POL-HAM: Altkleidercontainer in Brand gesetzt
Hamm-Mitte (ots)
Ein Altkleidercontainer an der Grünstraße geriet am Donnerstag, 15. Januar, gegen 00.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Container, der durch den Brand zerstört wurde.
Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen einer vorsätzlichen Sachbeschädigung durch Feuer auf.
Hinweise zum Brand oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)
