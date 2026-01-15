PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Schottschleife

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit von Dienstag, 13. Januar, 13.30 Uhr, bis Mittwoch, 14. Januar, 11.30 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Benz an der Schottschleife.

Der Wagen wies Kratzer an der vorderen linken Stoßstange auf. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 07:28

    POL-HAM: Altkleidercontainer in Brand gesetzt

    Hamm-Mitte (ots) - Ein Altkleidercontainer an der Grünstraße geriet am Donnerstag, 15. Januar, gegen 00.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Container, der durch den Brand zerstört wurde. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen einer vorsätzlichen Sachbeschädigung durch Feuer auf. Hinweise zum Brand oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 07:21

    POL-HAM: 55-jähriger Radfahrer leicht verletzt

    Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Caldenhofer Weg zog sich ein 55-jähriger Radfahrer am Mittwoch, 14. Dezember, leichte Verletzungen zu. Eine 28-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 7.45 Uhr den Caldenhofer Weg in westliche Richtung. Als sie beabsichtigte nach links in den Schleppweg abzubiegen kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der aus östlicher Richtung kam. Ein Rettungswagen brachte den leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren