Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Schottschleife

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit von Dienstag, 13. Januar, 13.30 Uhr, bis Mittwoch, 14. Januar, 11.30 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Benz an der Schottschleife.

Der Wagen wies Kratzer an der vorderen linken Stoßstange auf. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell