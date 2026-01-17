PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Störungsfreie Demonstration in Hamm

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei Hamm begleitete am Samstag, 17. Januar, eine vom "Kurdischen Kultur Verein e.V. Hamm" angezeigte Versammlung mit dem Titel "Unterstützung kurdischer Zivilbevölkerung in kurdischen Stadtteilen in Aleppo".

Die Versammlung begann um 17.25 Uhr auf dem Marktplatz an der Pauluskirche.

In der Spitze beteiligten sich nach Schätzung der polizeilichen Einsatzkräfte rund 200 Personen.

Nach mehreren Redebeiträgen war die Versammlung gegen 18.30 Uhr beendet.

Während der störungsfrei verlaufenen Demonstration kam es zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 09:31

    POL-HAM: Brand einer Gartenlaube

    Hamm-Mitte (ots) - Feuerwehr und Polizei eilten am Freitag, gegen 19.15 Uhr, zu einem Feuer auf der Alleestraße. Bei Eintreffen stellten die Einsatzkräfte ggü. des Schillerplatzes eine in Vollbrand stehende Gartenlaube fest. Zu diesem Zeitpunkt drohte das Feuer bereits auf ein unmittelbar angrenzendes Mehrfamilienhaus überzugreifen. Die Feuerwehr konnte dies verhindern und das Feuer löschen. Die Gartenlaube wurde total zerstört. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 08:16

    POL-HAM: Einbruch in Zweifamilienhaus

    Hamm-Rhynern (ots) - Durch das Aufhebeln einer Nebeneingangstür gelangten Unbekannte am Donnerstag, 15. Januar, in der Zeit von 14.10 Uhr bis 22 Uhr, in ein Zweifamilienhaus an der Ulmenstraße. Dort durchsuchten sie zunächst im Erdgeschoss mehrere Schränke und Schubladen. Anschließend hebelten die Einbrecher auch die Wohnungstür im Obergeschoss auf und durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut. Mit Bargeld im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren