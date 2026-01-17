Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Störungsfreie Demonstration in Hamm

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei Hamm begleitete am Samstag, 17. Januar, eine vom "Kurdischen Kultur Verein e.V. Hamm" angezeigte Versammlung mit dem Titel "Unterstützung kurdischer Zivilbevölkerung in kurdischen Stadtteilen in Aleppo".

Die Versammlung begann um 17.25 Uhr auf dem Marktplatz an der Pauluskirche.

In der Spitze beteiligten sich nach Schätzung der polizeilichen Einsatzkräfte rund 200 Personen.

Nach mehreren Redebeiträgen war die Versammlung gegen 18.30 Uhr beendet.

Während der störungsfrei verlaufenen Demonstration kam es zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell