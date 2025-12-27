Feuerwehr Greven

FW-Greven: Zimmerbrand macht Gebäude unbewohnbar.

Greven (ots)

Die Feuerwehr Greven wurde am Samstag, 27.12.2025, um 11:56 Uhr mit dem Stichwort "Schornsteinbrand" zur Industriestraße in Greven-Reckenfeld gerufen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter Brandrauch aus dem betroffenen Gebäude. Die erste Erkundung zeigte, dass es sich um einen fortgeschrittenen Zimmerbrand handelte. Unverzüglich wurde eine Brandbekämpfung von mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz eingeleitet und weitere Einheiten zur Einsatzstelle gerufen. Die Bewohner des Gebäudes wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, blieben trotz der Rauchentwicklung glücklicherweise unverletzt. Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund des Schadensereignisses ist das Gebäude jedoch unbewohnbar.

Die Feuerwehr Greven war mit 10 Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war gegen 13:30 Uhr beendet.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

