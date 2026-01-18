PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Süden (ots)

Unbekannte Täter brachen am 17. Januar zwischen 17.40 Uhr und 19.40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Hülsenbusch ein.

Sie drangen über das rückwärtige Badezimmerfenster ein und durchsuchten anschließend mehrere Räumlichkeiten.

Es wurde Schmuck entwendet. Über weiteres Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden.

Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt.

Hinweise zu dem Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (sa)

