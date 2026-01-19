PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebes-Duo auf frischer Tat betroffen, ein Täter kann flüchten

Hamm-Mitte (ots)

Auf frischer Tat betroffen wurden zwei Tatverdächtige eines Ladendiebstahls am Samstag, 17. Januar um 19:50 Uhr im Hammer Alleecenter. Die beiden Tatverdächtigen wurden bei dem Ladendiebstahl durch eine Ladendetektivin beobachtet. Sie rief den Sicherheitsdienst des Centers herbei, um die Ladendiebe anzusprechen. Während ein Tatverdächtiger bei Ansprache sofort flüchtete, konnte ein 19jähriger Tunesier ohne festen Wohnsitz festgehalten werden. Nur mit Mühe konnte auch seine Flucht durch das Sicherheitspersonal verhindert werden. Er schlug und trat um sich, so dass er gefesselt werden musste. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte konnten den Tunesier vor Ort übernehmen. Da der 19jährge bereits über erhebliche polizeiliche Erkenntnisse verfügte, wurde er zur vorläufige festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Zudem wurde er bereits durch das Amtsgericht Bergheim zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Im Rahmen seiner Durchsuchung konnte eine entwendete Debit-Karte aufgefunden und sichergestellt werden. Der 23jährige flüchtige Mittäter (ebenfalls ohne festen Wohnsitz) konnte schnell ermittelt werden. Er war kurz zuvor wegen eines weiteren Ladendiebstahls zusammen mit dem 19jährigen Tunesier aufgefallen. Der Diebstahl wurde nur kurze Zeit zuvor zur Anzeige gebracht. Gegen die Beteiligten wird nun wegen räuberischen Diebstahls, Ladendiebstählen in besonders schweren Fällen sowie Hausfriedensbruch ermittelt. (nue)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

  • 18.01.2026 – 13:56

    POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Hamm-Süden (ots) - Unbekannte Täter brachen am 17. Januar zwischen 17.40 Uhr und 19.40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Hülsenbusch ein. Sie drangen über das rückwärtige Badezimmerfenster ein und durchsuchten anschließend mehrere Räumlichkeiten. Es wurde Schmuck entwendet. Über weiteres Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt. ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 08:29

    POL-HAM: Ein Schwerverletzter nach Alleinunfall

    Hamm-Pelkum (ots) - Ein 36-Jähriger wurde Samstagabend, gegen 21.55 Uhr, bei einem Alleinunfall auf der Kamener Straße schwerverletzt. Der Mann befuhr die Kamener Straße mit einem VW Polo in Fahrtrichtung Kamen. In Höhe des Selbachpark kam der Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der 36-Jährige musste aufgrund seiner erlittenen Verletzungen mit einem Rettungswagen zur ...

    mehr
