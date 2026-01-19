Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebes-Duo auf frischer Tat betroffen, ein Täter kann flüchten

Hamm-Mitte (ots)

Auf frischer Tat betroffen wurden zwei Tatverdächtige eines Ladendiebstahls am Samstag, 17. Januar um 19:50 Uhr im Hammer Alleecenter. Die beiden Tatverdächtigen wurden bei dem Ladendiebstahl durch eine Ladendetektivin beobachtet. Sie rief den Sicherheitsdienst des Centers herbei, um die Ladendiebe anzusprechen. Während ein Tatverdächtiger bei Ansprache sofort flüchtete, konnte ein 19jähriger Tunesier ohne festen Wohnsitz festgehalten werden. Nur mit Mühe konnte auch seine Flucht durch das Sicherheitspersonal verhindert werden. Er schlug und trat um sich, so dass er gefesselt werden musste. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte konnten den Tunesier vor Ort übernehmen. Da der 19jährge bereits über erhebliche polizeiliche Erkenntnisse verfügte, wurde er zur vorläufige festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Zudem wurde er bereits durch das Amtsgericht Bergheim zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Im Rahmen seiner Durchsuchung konnte eine entwendete Debit-Karte aufgefunden und sichergestellt werden. Der 23jährige flüchtige Mittäter (ebenfalls ohne festen Wohnsitz) konnte schnell ermittelt werden. Er war kurz zuvor wegen eines weiteren Ladendiebstahls zusammen mit dem 19jährigen Tunesier aufgefallen. Der Diebstahl wurde nur kurze Zeit zuvor zur Anzeige gebracht. Gegen die Beteiligten wird nun wegen räuberischen Diebstahls, Ladendiebstählen in besonders schweren Fällen sowie Hausfriedensbruch ermittelt. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell