Polizei Hagen

POL-HA: Detektiv erkennt Dieb mit Klautasche und Messer wieder

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag (26.01.2026) erkannte ein 46-jähriger Detektiv einen Ladendieb wieder. Dieser hatte einige Tage zuvor Parfüm in einer präparierten Tasche gestohlen, die die Alarmauslösung des Diebstahlsschutzes verhinderte. Der Wert des Parfüms lag bei fast 600 Euro. Offenbar versuchte der 20-jährige Gauner erneut sein Glück. Noch bevor er zur Tat schreiten konnte, ergriff der Detektiv ihn und verständigte die Polizei. Der zweifelsfrei identifizierte 20-Jährige führte erneut die Klautasche und auch ein Messer mit sich. Die Beamten stellten die Tasche und das Messer sicher und legten eine Anzeige gegen den Dortmunder vor. (hir)

