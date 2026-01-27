PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Hagen - Zwei Schwerverletzte nach versuchtem Tötungsdelikt im Stadtgarten

Gelsenkirchen/Hagen (ots)

Am Sonntagabend (25.01.2026) kam es im Stadtgarten in Gelsenkirchen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit Messereinsatz zwischen zwei Gruppen von Heranwachsenden. Hierbei erlitten ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger aus Gladbeck lebensgefährliche Verletzungen. Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst, aufgrund umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren anschließend festgenommen werden. Ein weiterer 18-Jähriger stellte sich kurze Zeit später in der Polizeiwache.

Nach einer ersten Versorgung der Verletzten vor Ort brachten Rettungskräfte die beiden Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Der 17-Jährige musste notoperiert werden. Der Gesundheitszustand der Opfer ist derzeit stabil.

Zur Ermittlung der Tathintergründe wurde eine Mordkommission eingerichtet. Aufgrund der Auslastung der Gelsenkirchener Kriminalpolizei im Zuge der Ermittlungen zum Sparkassen-Einbruch wird die Mordkommission durch die Polizei Hagen gestellt.

Nach Prüfung der vorliegenden Ermittlungsergebnisse wurden die drei tatverdächtigen Gelsenkirchener am gestrigen Tage (26.01.2026) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Essen entlassen. Weitere Auskünfte werden zum aktuellen Zeitpunkt nicht erteilt. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 11:35

    POL-HA: Zeugen nach Einbruch in mehrere Kellerräume gesucht

    Hagen-Haspe (ots) - Zwischen Freitagmittag (23.01.) und Montagvormittag (26.01.) wurde in der Kölner Straße in einem Mehrfamilienhaus in mehrere Kellerräume eingebrochen. Insgesamt waren zehn Räume betroffen. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten noch nicht getroffen werden. Ein 52-jähriger Hagener, dessen Keller ebenfalls aufgebrochen wurde, konnte angeben, dass die Keller am Freitag, um 12 Uhr, noch in einem ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 10:45

    POL-HA: Detektiv erkennt Dieb mit Klautasche und Messer wieder

    Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Montag (26.01.2026) erkannte ein 46-jähriger Detektiv einen Ladendieb wieder. Dieser hatte einige Tage zuvor Parfüm in einer präparierten Tasche gestohlen, die die Alarmauslösung des Diebstahlsschutzes verhinderte. Der Wert des Parfüms lag bei fast 600 Euro. Offenbar versuchte der 20-jährige Gauner erneut sein Glück. Noch bevor er zur Tat schreiten konnte, ergriff der Detektiv ihn und ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 10:30

    POL-HA: Randalierer fordert Polizisten zum Kampf auf

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Dienstag (27.01.) kam es in der Oeger Straße wiederholt zur Störung der Nachtruhe und zu mehreren Polizeieinsätzen. Aufgrund der anhaltenden Ruhestörung lösten Einsatzkräfte schließlich eine Feier in der Wohnung eines 37-Jährigen auf. Augenscheinlich brachte den Mann dies dermaßen in Rage, dass er lautstark in seiner Wohnung schrie, Möbel verrückte und gegen Wände schlug, nachdem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren