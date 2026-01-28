Polizei Hagen

POL-HA: Mann stört Nachbarn immer wieder durch Schreie

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Mittwoch (28.01.) nahmen Polizisten einen 52-jährigen Hagener in Gewahrsam. Der Mann beging bereits seit den Abendstunden immer wieder Ruhestörungen. Nachbarn meldeten, dass der Betroffene in seiner Wohnung in der Cunosiedlung laut schreie. Polizisten ermahnten den 52-Jährigen erstmalig gegen 17.15 Uhr, mussten seine Wohnung jedoch knapp drei Stunden später erneut aufsuchen. Bevor sie eintrafen, hatte sich der Mann jedoch schon entfernt und konnte daher nicht angetroffen werden. Gegen 23:25 Uhr kam es dann zu einem weiteren Einsatz. Die Beamten hörten die Schreie des Hageners bereits bei Eintreffen. Sie nahmen ihn in Gewahrsam, da eine Besserung seines Verhaltens nicht zu erwarten war. Ein Arzt stellte eine Gewahrsamsfähigkeit aus. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der Mann. (arn)

