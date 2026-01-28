POL-HA: Nackt auf Balkon: 36-Jähriger wird festgenommen
Hagen-Vorhalle (ots)
In Vorhalle nahmen Polizeibeamte am Dienstag (27.01.2026) einen 36-jährigen Exhibitionisten fest, der einen offenen Haftbefehl hatte.
Zeugen meldeten, dass sich der Mann bereits mehrfach auf seinem Balkon entblößt und sich an seinem Glied berührt hatte. Sie meldeten ihre Beobachtungen richtigerweise der Polizei, die sich zu der Wohnung an der Brandenburger Straße begab. Dort konnten Einsatzkräfte den Mann stellen, der zunächst versucht hatte, zu flüchten. Im Zuge der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den 36-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag. Sie nahmen den Mann fest und übergaben ihn an eine Justizvollzugsanstalt. (rst)
