PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit Waffentrageverbot führt Messer bei Ladendiebstahl mit sich

Hagen-Haspe (ots)

In einem Supermarkt in der Vollbrinkstraße entwendete ein 45-Jähriger am Dienstag (27.01.) mehrere Flaschen Whiskey im Wert von knapp 180 Euro. Der Mann aus Rheine hatte dabei Klappmesser griffbereit in seiner Bauchtasche. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann dabei, wie er gegen 19 Uhr Ware in seiner Tasche versteckte. Der 45-Jährige nahm anschließend in der Getränkeabteilung zwei Flaschen Cola aus dem Regal, die er dann an der Kasse bezahlte. Als der Mitarbeiter den 45-Ladendieb ansprach, versucht dieser das Geschäft fluchtartig zu verlassen, konnte jedoch festgehalten werden. Der Mann aus Rheine wollte sich nicht zur Tat äußern. Bei einer Abfrage seiner Personalien zeigte sich jedoch, dass er ein individuelles Waffentrageverbot hat. Die Polizei stellte zwei Messer sicher und fertigte eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffen. Aufgrund des Verstoßes gegen das Waffentrageverbot wurde ein weiterer Bericht gefertigt. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 11:10

    POL-HA: Mann zieht Messer und verletzt 22-Jährigen leicht

    Hagen-Mitte (ots) - Als sich zwei Männer am Dienstagabend (27.01.2026) auf dem Berliner Platz stritten, verletzte einer der Beteiligten den anderen leicht mit einem Messer. Der unbekannte Täter flüchtete. Der 22-Jährige traf sich um etwa 23.10 Uhr mit einem Bekannten auf dem Bahnhofsvorplatz. Im Zuge des Gespräches entwickelte sich ein Streit, der zu einer Attacke des Bekannten führte. Dadurch wurde der 22-Jährige ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 10:37

    POL-HA: Zwei Einhandmesser sichergestellt - Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

    Hagen (ots) - Polizeibeamte stellten am Dienstagnachmittag (27.01.2026) in Altenhagen und am Hauptbahnhof bei Personenkontrollen zwei verbotene Einhandmesser sicher. Gegen 12.30 Uhr trafen sie an einem Supermarkt in der Freiligrathstraße auf einen 33-jährigen Mann, bei dem sie ein Einhandmesser fanden. Dadurch, ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 09:50

    POL-HA: Nackt auf Balkon: 36-Jähriger wird festgenommen

    Hagen-Vorhalle (ots) - In Vorhalle nahmen Polizeibeamte am Dienstag (27.01.2026) einen 36-jährigen Exhibitionisten fest, der einen offenen Haftbefehl hatte. Zeugen meldeten, dass sich der Mann bereits mehrfach auf seinem Balkon entblößt und sich an seinem Glied berührt hatte. Sie meldeten ihre Beobachtungen richtigerweise der Polizei, die sich zu der Wohnung an der Brandenburger Straße begab. Dort konnten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren