Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit Waffentrageverbot führt Messer bei Ladendiebstahl mit sich

Hagen-Haspe (ots)

In einem Supermarkt in der Vollbrinkstraße entwendete ein 45-Jähriger am Dienstag (27.01.) mehrere Flaschen Whiskey im Wert von knapp 180 Euro. Der Mann aus Rheine hatte dabei Klappmesser griffbereit in seiner Bauchtasche. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann dabei, wie er gegen 19 Uhr Ware in seiner Tasche versteckte. Der 45-Jährige nahm anschließend in der Getränkeabteilung zwei Flaschen Cola aus dem Regal, die er dann an der Kasse bezahlte. Als der Mitarbeiter den 45-Ladendieb ansprach, versucht dieser das Geschäft fluchtartig zu verlassen, konnte jedoch festgehalten werden. Der Mann aus Rheine wollte sich nicht zur Tat äußern. Bei einer Abfrage seiner Personalien zeigte sich jedoch, dass er ein individuelles Waffentrageverbot hat. Die Polizei stellte zwei Messer sicher und fertigte eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffen. Aufgrund des Verstoßes gegen das Waffentrageverbot wurde ein weiterer Bericht gefertigt. (arn)

