POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Hagen - Versuchte Brandstiftung in Menden

Menden/Hagen (ots)

Am Donnerstag (22.01.2026) kam es zu einer versuchten Brandstiftung an einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung (KUE) in Menden. Zeugen beobachteten gegen 18 Uhr, wie sich ein Jugendlicher auf das Gelände an der Franz-Kissing-Straße begab und eine Flüssigkeit vor zwei dort befindlichen Wohncontainern verteilte. Anschließend versuchte er, die Flüssigkeit zu entzünden. Es blieb beim Versuch, woraufhin er mit einem Fahrrad flüchtete.

Da die Polizei eine politische Tatmotivation des Jugendlichen nicht ausschließt, hat der Staatsschutz der Hagener Polizei die Bearbeitung übernommen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen werden unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegengenommen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

