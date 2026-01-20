Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Schwan vom Bahndamm gerettet, Reichenau-Lindenbühl, 20.01.2026

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Reichenau (ots)

Lokführer der Seehas-Stecke endeckten am Dienstagmorgen, 20.01.2026, direkt neben den Bahngleisen der Bahnstrecke zwischen Reichenau und Hegne, im Bereich Stiegelegasse, Reichenau-Lindenbühl, einen Schwan. Dieser war offensichtlich verletzt. Daraufhin wurde die Bahnstrecke gesperrt und die Feuerwehr wurde um Hilfe gerufen.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 09:14 Uhr per Meldeempfänger zum Technischen Hilfeleistungseinsatz Tierrettung. Kräfte der Bundespolizei leiteten die Feuerwehr auf der Anfahrt zur Gemeindeverbindungsstrasse kurz vor der Stiegelengasse. Um von der Strasse zu dem betroffenen Bereich vorzudringen, schaffte sich die Feuerwehr zunächst mit der 4-teiligen Steckleiter Zugang über den Schutzzaun zum Bahndamm. Der Schwan konnte von der Feuerwehr eingefangen und in einer Wolldecke sicher verwahrt aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Es handelte sich nur um eine leichte Verletzung am Flügel. Anschließend wurde der Schwan auf die Insel Reichenau gebracht und neben dem Schilfgürtel im Bereich Fährenhorn wieder in die Freiheit ins Wasser entlassen. Als ob nichts gewesen wäre, paddelte der Schwan frisch und munter in Richtung Seemitte davon, wo seine Artgenossen ihn schon erwarteten.

Unter Leitung von Kommandant Alexander Peters waren 10 Feuerwehreinsatzkräfte mit Löschfahrzeug LF 10 und Mannschaftstransportwagen im Einsatz. Mit vor Ort waren Kräfte der Bundespolizei.

Einsatzende war um 10:17 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell