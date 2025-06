Polizei Dortmund

POL-DO: PK-Fokus-Kräfte zeigen Präsenz in der City und der Nordstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0522

"Präsenzkonzept Fokus" - das bedeutet unter anderem zahlreiche Kontrollen in der Innenstadt und der nördlichen Innenstadt. Auch in den vergangenen Tagen waren die Einsatzkräfte präsent, um die Sicherheit in der Stadt zu erhöhen und Kriminalität effektiv zu bekämpfen. Auch in den letzten sieben Tagen zeigte sich die große Bedeutung präventiver Polizeiarbeit im öffentlichen Raum.

Am Freitag (6. Juni) waren Beamte zwischen 16 und 0 Uhr in frequentierten Bereiche sowohl im Innenstadtbereich als auch in der Dortmunder Nordstadt unterwegs und überprüften angetroffene Personen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Örtlichkeiten Nordausgang Hbf, Nordmarkt, Dietrich-Keuning-Park, Brückstraße/Platz von Leeds, Eisenmarkt und Heinrich-Schmitz-Platz gelegt. Dabei wurden zahlreiche Personen überprüft und Fahrzeuge kontrolliert. Es kam zu keinen nennenswerten Feststellungen.

Am Samstagabend (7. Juni) waren im Bereich des Walls zeitweise bis zu 150 Fahrzeuge der Raser-, Poser- und illegalen Tuningszene unterwegs. Die festgestellten Verkehrsordnungswidrigkeiten wie Gurt- und Geschwindigkeitsverstöße wurden sanktioniert, zudem erteilte die Polizei einige Platzverweise.

Am Dienstagnachmittag (10. Juni) wurden in der Kampstraße und am Stadtgarten Personenkontrollen durchgeführt. Ein 36-jähriger Mann wurde mit Haftbefehl gesucht und konnte den Betrag, der für seine Haftentlassung erforderlich war, vor Ort entrichten. In der Schützenstraße wurden zwei Kioske kontrolliert. Es bestand der Verdacht, dass dort illegale E-Zigaretten verkauft werden. Illegale E-Zigaretten konnten nicht aufgefunden werden, jedoch wurden zwei Plagiate von Rolex-Uhren sichergestellt.

Mitarbeiter der Videobeobachtung stellten am Mittwoch (11. Juni) einen Fahrzeugführer fest, der im Verdacht stand, ein Auto ohne gültige Fahrerlaubnis zu führen. Die entsandten Einsatzkräfte konnten den Verdacht vor Ort bestätigen. Zudem stand der Mann unter dem Einfluss von Kokain. Im Kofferraum des Fahrzeugs wurden hochwertige Elektronikartikel und Oberbekleidung gefunden. Es besteht der Verdacht, dass es sich hierbei um Markenfälschungen handelt. Die Gegenstände wurden sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Nach einer angeordneten Blutprobe und einer erkennungsdienstlichen Behandlung durfte der Fahrzeugführer seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Zwischen dem 6. und 11. Juni kontrollierten Kräfte der PK Fokus insgesamt 251 Personen und 131 Fahrzeuge. In acht Fällen wurden Strafanzeigen gefertigt.

