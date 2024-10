Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Zwei Leichtverletzte nach Unfall an Ampelanlage

Freiburg (ots)

Am Freitag, 11.10.2024, gegen 09:50 Uhr, ist es zu einem Verkehrsunfall in Wutöschingen, an der Ampelanlage er B 314 und Hauptstraße mit zwei verletzten Personen gekommen. Eine 81jährige Pkw-Lenkerin wollte an der Ampel, von der Ortsmitte her kommend, bei möglichem Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfahren. Eine 61jährige Autofahrerin übersieht vermutlich das Rotlicht für ihre Spur geradeaus in Richtung Stühlingen. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei welchem sich beide beteiligten Fahrerinnen verletzten. Sie wurden vor Ort ärztlich versorgt und in Kliniken verbracht. Die örtlichen Rettungskräfte waren im Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20000 Euro.

