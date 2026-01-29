Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit Katana bedroht Nachbarn an Wohnungstür - Schwerter und Luftgewehr sichergestellt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwoch (28.01.2026) rief ein 39-Jähriger gegen 21:45 Uhr die Polizei in die Piepenstockstraße. Vor seiner Wohnungstür stand sein 52-jähriger Nachbar. Dieser hielt ein Katana - ein japanisches Schwert - in den Händen und forderte den 39-Jährigen auf, herauszukommen. Die Polizisten fanden heraus, dass es schon seit geraumer Zeit immer wieder zu Nachbarschaftsstreitigkeiten kam, die in der Bedrohung eskalierten. In der Wohnung des 52-Jährigen stellten die Beamten zwei Schwerter, ein Luftgewehr und passende Munition sicher. Die Polizisten legten eine Anzeige wegen Bedrohung gegen den Hohenlimburger vor. (hir)

