Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher mit Personenbeschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter stahl in der Nacht auf Montag, 22.12.2025, zwei Mobiltelefone in einem Restaurant an der Bahnhofstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter gegen 03:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Restaurant an der Bahnhofstraße, Ecke Feilenstraße.

Zunächst begab er sich zum Außenbereich im ersten Obergeschoss. Dort beschädigte er eine Glasschiebetür und betrat das Gebäude. Im Inneren durchwühlte er mehrere Jacken und Taschen, bis er schließlich zwei Mobiltelefone vom Tresen an sich nahm. Mit einem schwarzen IPhone 8 und einem goldenen Samsung Handy flüchtete er aus dem Gebäude.

Der Täter hatte braune, schulterlange Haare und trug eine dunkelgraue Cappy der Marke "Nike", sowie eine schwarz-blaue Jacke mit gelbem Emblem am rechten Oberarm und senkrecht verlaufenden Reflektoren am Oberkörper, eine Jeans und bräunliche Schuhe mit heller Sohle.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell