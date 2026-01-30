POL-HA: Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall in Wehringhausen
Hagen-Wehringhausen (ots)
Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagabend (29.01.2026) in Wehringhausen ein 41-jähriger Mann leicht verletzt. Ein 20-jähriger Hagener war gegen 19.20 Uhr mit seinem schwarzen Hyundai auf der Bahnhofshinterfahrung in Richtung Haspe unterwegs. An der Kreuzung zur Wehringhauser Straße wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Toyota des 41-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, bei dem der 41-Jährige leicht verletzt wurde. Der Hyundai-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Hagener Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat übernommen. (sen)
