POL-HA: Versammlungslage in Hagen verlief friedlich
Hagen (ots)
Am Donnerstag (29.01.) fand im Bereich der Hagener Innenstadt eine kurdische Versammlungslage statt. Die Polizei Hagen war mit zahlreichen Beamten vor Ort und wurde durch Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt.
An dem Aufzug, der wie in der Vorwoche am Berliner Platz begann und wieder endete, nahmen in der Spitze 800 Personen teil. Die Polizei hat umfangreiche Verkehrsmaßnahmen getroffen, um Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen rund um die Strecke des Aufzugs. Die Versammlung war gegen 20 Uhr beendet.
Polizeiführer Robert Gereci zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf: "Aus polizeilicher Sicht verlief die Versammlung geordnet und ohne nennenswerte Feststellungen. Unsere Einsatzkräfte haben während des Aufzugs für einen reibungslosen Ablauf gesorgt und waren stark präsent." (arn)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell