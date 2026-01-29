Polizei Hagen

POL-HA: Versammlungslage in Hagen verlief friedlich

Hagen (ots)

Am Donnerstag (29.01.) fand im Bereich der Hagener Innenstadt eine kurdische Versammlungslage statt. Die Polizei Hagen war mit zahlreichen Beamten vor Ort und wurde durch Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt.

An dem Aufzug, der wie in der Vorwoche am Berliner Platz begann und wieder endete, nahmen in der Spitze 800 Personen teil. Die Polizei hat umfangreiche Verkehrsmaßnahmen getroffen, um Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen rund um die Strecke des Aufzugs. Die Versammlung war gegen 20 Uhr beendet.

Polizeiführer Robert Gereci zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf: "Aus polizeilicher Sicht verlief die Versammlung geordnet und ohne nennenswerte Feststellungen. Unsere Einsatzkräfte haben während des Aufzugs für einen reibungslosen Ablauf gesorgt und waren stark präsent." (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell