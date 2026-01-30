Polizei Hagen

POL-HA: Fortschreibung der gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Hagen - Kind als Tatverdächtiger der versuchten Brandstiftung ermittelt

Menden/Hagen (ots)

Wie die Polizei bereits berichtete, versuchte ein männlicher Täter am 22.01.2026 eine Flüssigkeit an einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung in Menden zu entzünden (Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6205816).

Im Zuge intensiver Ermittlungen konnte der Staatsschutz der Polizei Hagen einen 11-jährigen Jungen als Tatverdächtigen identifizieren. Nach aktuellen Erkenntnissen liegen der Polizei keine Hinweise auf eine politische Tatmotivation vor. Das Kind hat die Tat eingeräumt. Aufgrund der Strafunmündigkeit entstehen keine strafrechtlichen Folgen für das Kind. Weitere Auskünfte können aus Gründen des Jugend- und des Persönlichkeitsschutzes nicht gegeben werden. (rst)

