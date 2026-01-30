Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten treffen auf Randalierer mit über 3,3 Promille

Hagen-Altenhagen (ots)

Stark alkoholisiert und mit wechselhafter Stimmungslage traf ein Hagener Donnerstagabend (29.01.) auf eine Streifenwagenbesatzung. Der 37-Jährige löste um 20.45 Uhr einen Polizeieinsatz aus, während er sich in einer Wohnung einer Bekannten in der Lahnstraße aufhielt. Zwischen den beiden war ein Streit ausgebrochen. Der Mann, der einen Atemalkoholwert von über 3,3 Promille hatte, schrie mehrfach laut und schlug auf die Couch. Er wurde zunehmend aggressiv und musste zur Verhinderung von Straftaten in eine Ausnüchterungszelle gebracht werden. Ein Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit fest. (arn)

