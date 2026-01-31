Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall nach Wendemanöver deckt Haftbefehl auf

Hagen (ots)

Am 30.01.2026, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Fahrzeugführer die Wehringhauser Straße in Richtung Haspe, auf der Hälfte der Strecke wollte er dann sein Fahrzeug wenden, um in Richtung Innenstadt zu fahren. Bei diesem Wendemanöver übersah er den 33-jährigen Hagener, der ebenfalls in Richtung Innenstadt fuhr. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der 33-Jährige verletzte sich hierbei leicht an der Hand. Das Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass eine Mitfahrerin im Fahrzeug des Unfallgeschädigten einen offenen Haftbefehl hat. Dieser konnte aber vor Ort bezahlt und die Festnahme damit verhindert werden.KR

