Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hagen (ots)

Am 30.01.2026, kam es gegen 20:15 Uhr, im Kreuzungsbereich der Lange Straße und Pelmkestraße zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befuhr die Pelmkestraße in Richtung Buscheystraße und missachtete die Vorfahrt des Unfallgeschädigten, der die Lange Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der Unfallverursacher wurde durch die Wucht der Kollision auf den Gehweg geschleudert und blieb auf dem Gehweg auf der linken Fahrzeugseite liegen, der Fahrer blieb dabei unverletzt. Der Unfallgegner wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren so strak beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.KR

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell