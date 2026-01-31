PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hagen (ots)

Am 30.01.2026, kam es gegen 20:15 Uhr, im Kreuzungsbereich der Lange Straße und Pelmkestraße zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befuhr die Pelmkestraße in Richtung Buscheystraße und missachtete die Vorfahrt des Unfallgeschädigten, der die Lange Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der Unfallverursacher wurde durch die Wucht der Kollision auf den Gehweg geschleudert und blieb auf dem Gehweg auf der linken Fahrzeugseite liegen, der Fahrer blieb dabei unverletzt. Der Unfallgegner wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren so strak beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.KR

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren