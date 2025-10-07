Hauptzollamt Köln

HZA-K: Kölner ZOLL findet am Tag der Deutschen Einheit Drogen für rund 2,1 Millionen Euro in Paketen/Mehr als 83 Kilo Marihuana, fast zehn Kilo Haschisch und knapp zwei Kilo Cannabis-Paste sichergestellt

Köln (ots)

Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund 2,1 Millionen Euro, stellte der Kölner ZOLL am Tag der Deutschen Einheit in Schmuggelpaketen am Flughafen Köln/Bonn sicher.

"Kiloweise Marihuana aus den USA gehört für uns am Flughafen mittlerweile zum täglichen Geschäft, aber 30 Pakete mit mehr als 83 Kilogramm Marihuana, fast zehn Kilogramm Haschisch und knapp zwei Kilogramm Cannabis-Paste in nur einer Nacht ist wirklich außergewöhnlich", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Die Drogenpakete gingen dem ZOLL im Zuge der Bekämpfung des internationalen Rauschgiftschmuggels auf ihrem Weg über den Köln/Bonner Flughafen in verschiedene europäische Länder auf Basis der internen Risikoanalyse ins Netz. Nähere Angaben zu den jeweiligen Routen können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

"Das Marihuana und Haschisch wurde wie so oft als Bekleidung, Sportartikel oder Büchersendung deklariert und lag dann szenetypisch mehrfach eingetütet und vakuumiert in den Paketen. Die Cannabis-Paste war in vier Gläsern mit angeblichen Honigwaben versteckt", so Ahland weiter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell