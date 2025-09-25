HZA-K: Einladung zum Pressetermin
ZOLL stellt im Großraum Köln und Frankfurt am Main fast vier Tonnen unversteuerten Kaffee aus den Niederlanden sicher
Köln (ots)
Das Hauptzollamt Köln lädt zu einem Pressetermin am 30.09.2025 um 10:30 Uhr ein.
Vor Ort wird ein Teil des Großaufgriffs von fast vier Tonnen unversteuerten Kaffees aus den Niederlanden präsentiert, welchen der ZOLL bei Kontrollen im Großraum Köln und Frankfurt am Main sichergestellt hat.
Für die Bekanntgabe des Veranstaltungsortes wird um Kontaktaufnahme mit der Pressestelle gebeten.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Köln
Pressesprecher
Jens Ahland
Telefon: 0221-9413-1008
Mobil: 0151 - 111 74 537
E-Mail: presse.hza-koeln@zoll.bund.de
www.zoll.de
Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell