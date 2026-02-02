PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Versuchter schwerer Raub - Pizzalieferant mit Pfefferspray angegriffen

Hagen-Haspe (ots)

Am Sonntag (01.02.2026) lieferte ein 22-Jähriger gegen 19:40 Uhr am Oedeweg Pizza aus. Dazu parkte er sein Auto am Straßenrand, stieg aus und öffnete den Kofferraum. Dort trat plötzlich ein Mann mit schwarzem Motorradhelm und dunkler Kleidung an ihn heran. Er sprühte seinem Opfer Pfefferspray ins Gesicht und versuchte, es am Arm festzuhalten. Erst als der 22-Jährige zu schreien begann und sich ein Fahrzeug näherte, floh der Räuber in die Leimstraße. Der Lieferant konnte über seinen Arbeitgeber die Polizei verständigen. Rettungskräfte behandelten den leicht verletzten Mann. Die Kriminalpolizei sicherte erste Spuren am Tatort, sucht nun Zeugen des Vorfalls und nimmt Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

