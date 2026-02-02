PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt: 33-Jähriger bewirft Ex-Frau mit Stuhl und verletzt sie leicht

Hagen-Mitte (ots)

Der 33-Jährige verschaffte sich am Sonntagvormittag (01.02.2026) gewaltsam Zutritt zu der Wohnung seiner Ex-Frau in der Hochstraße. Innerhalb der Wohnung bedrohte er sie und griff sie an. Dabei bewarf der Mann sie mit einem Stuhl, der sie am Rücken traf. Die Ex-Frau erlitt leichte Verletzungen. Als alarmierte Polizeibeamte vor Ort erschienen, erklärte die verletzte Frau ihnen, dass es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu häuslicher Gewalt gekommen war. Ihrem Ex-Mann gefalle es nicht, dass sie Kontakt zu anderen Männern habe. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen den 33-Jährigen ein, verwiesen ihn der Wohnung und sprachen ihm ein 14-tägiges Rückkehrverbot aus. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 08:07

    POL-HA: Randalierer schüchtert mehrfach Passanten ein

    Hagen-Mitte (ots) - Ein 28-jähriger Hagener schrie am Samstag (31.01.) in der Fußgängerzone mehrere Personen an und schüchterte sie durch sein aggressives Verhalten ein. Zunächst erteilte ihm eine Streifenwagenbesatzung gegen 10.30 Uhr einen Platzverweis, dem er nachkam. Da der Mann um 12 Uhr und um 12.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs erneut unverändert negativ auftrat, wählten Passanten erneut den Notruf. Während ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 08:31

    POL-HA: Ohne Führerschein unterwegs

    Hagen (ots) - Am Freitagmorgen wurde durch den Verkehrsdienst der Polizei Hagen eine Geschwindigkeitskontrolle vor einem Kindergarten in Haspe durchgeführt. Im Rahmen der Überwachung wurde um 08:30 Uhr ein PKW (Suzuki Alto) mit leicht überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Der Autofahrer wurde bei erlaubten 30 km/h mit einer Geschwindigkeit von 43 km/h gemessen. Allerdings stellte sich heraus, dass dies das kleinste ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 07:42

    POL-HA: Aufmerksamer Zeuge

    Hagen (ots) - Samstagabend gegen 23 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen augenscheinlich betrunkenen Mann, der stark torkelnd zu einem Auto ging, dort einstieg und wegfuhr. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten das Auto (Volvo) auf einem Parkplatz an der Schwerter Straße abgestellt auffinden. Da der Zeuge eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben konnte, wurde die Halteranschrift aufgesucht. Dort trafen die Polizisten auf einen Mann, auf den die Beschreibung voll ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren