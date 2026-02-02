Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt: 33-Jähriger bewirft Ex-Frau mit Stuhl und verletzt sie leicht

Hagen-Mitte (ots)

Der 33-Jährige verschaffte sich am Sonntagvormittag (01.02.2026) gewaltsam Zutritt zu der Wohnung seiner Ex-Frau in der Hochstraße. Innerhalb der Wohnung bedrohte er sie und griff sie an. Dabei bewarf der Mann sie mit einem Stuhl, der sie am Rücken traf. Die Ex-Frau erlitt leichte Verletzungen. Als alarmierte Polizeibeamte vor Ort erschienen, erklärte die verletzte Frau ihnen, dass es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu häuslicher Gewalt gekommen war. Ihrem Ex-Mann gefalle es nicht, dass sie Kontakt zu anderen Männern habe. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen den 33-Jährigen ein, verwiesen ihn der Wohnung und sprachen ihm ein 14-tägiges Rückkehrverbot aus. (rst)

