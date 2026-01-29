PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Transporter kippt um

Dreisen (Donnersbergkreis) (ots)

Ein Unfall auf der BAB 63 führte am Donnerstagmorgen zu 
Verkehrsbeeinträchtigungen im beginnenden Berufsverkehr. Gegen 06:00 
Uhr kam ein 23 Jahre alter Fahrer kurz vor der Anschlussstelle 
Göllheim auf schneeglatter von der Fahrbahn ab. Der Mercedes 
Transporter kam bei einem Überholvorgang ins Schleudern und kippte 
schließlich auf die Seite. Zum Zwecke der Bergungsarbeiten musste die
Autobahn in Richtung Mainz voll gesperrt werden. Der Fahrer wurde 
leicht verletzt. |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

