POL-PASTKL: Transporter kippt um

Dreisen (Donnersbergkreis) (ots)

Ein Unfall auf der BAB 63 führte am Donnerstagmorgen zu Verkehrsbeeinträchtigungen im beginnenden Berufsverkehr. Gegen 06:00 Uhr kam ein 23 Jahre alter Fahrer kurz vor der Anschlussstelle Göllheim auf schneeglatter von der Fahrbahn ab. Der Mercedes Transporter kam bei einem Überholvorgang ins Schleudern und kippte schließlich auf die Seite. Zum Zwecke der Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Mainz voll gesperrt werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. |pastkl

