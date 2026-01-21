Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Reifenplatzer sorgt für Verkehrsunfall

Sembach (ots)

Am 21.01.2026 gegen 13:20 Uhr kam es auf der BAB 63 in Fahrtrichtung Mainz an der Anschlussstelle Sembach zu einem Verkehrsunfall mit einem Kipplaster. Aufgrund eines Reifenplatzers kam der Kipplaster nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit den Seitenschutzplanken und kippte daraufhin auf die Seite. Der 60-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

