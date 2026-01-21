PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Reifenplatzer sorgt für Verkehrsunfall

Sembach (ots)

Am 21.01.2026 gegen 13:20 Uhr kam es auf der BAB 63 in Fahrtrichtung Mainz an der Anschlussstelle Sembach zu einem Verkehrsunfall mit einem Kipplaster. Aufgrund eines Reifenplatzers kam der Kipplaster nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit den Seitenschutzplanken und kippte daraufhin auf die Seite. Der 60-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

  • 17.01.2026 – 19:27

    POL-PASTKL: Doppelte Festnahme

    A6, Ramstein (ots) - Eine Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern kontrollierte am Samstagnachmittag ein Fahrzeug. Der Fahrer händigte einen Ausweis aus und erklärte, seinen Führerschein leider nicht dabeizuhaben. Eine Überprüfung brachte schnell Ernüchterung: Der Mann durfte aufgrund einer gerichtlichen Sperre derzeit keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge führen - außerdem lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Die Festnahme erfolgte noch an Ort und Stelle und ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 15:31

    POL-PASTKL: Unfallflucht -Zeugen gesucht

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht den Fahrer eines hellen PKW-Kombi, der am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr auf der B 270 durch sein Verhalten einen Unfall ausgelöst hat. Kurz vor dem Zubringer zur A6 in Richtung Mannheim hatte der Fahrer einen roten Honda Civic überholt und beim Wiedereinscheren abrupt abgebremst. Beim Vermeiden eines Auffahrunfalls verlor die Fahrerin die Kontrolle über den Wagen, drehte sich ...

    mehr
