Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Doppelte Festnahme

A6, Ramstein (ots)

Eine Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern kontrollierte am Samstagnachmittag ein Fahrzeug. Der Fahrer händigte einen Ausweis aus und erklärte, seinen Führerschein leider nicht dabeizuhaben. Eine Überprüfung brachte schnell Ernüchterung: Der Mann durfte aufgrund einer gerichtlichen Sperre derzeit keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge führen - außerdem lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Die Festnahme erfolgte noch an Ort und Stelle und anschließend wurde er zur Dienststelle verbracht. Dort folgte die überraschende Wendung: Der Mann erklärte den Beamten, er sei gar nicht die Person, deren Ausweis er zuvor vorgelegt hatte. Die nun korrekt angegebenen Personalien konnten zweifelsfrei überprüft werden. Was der Mann jedoch offenbar nicht wusste: Auch er selbst unterliegt einer gerichtlichen Sperre für das Führen von Kraftfahrzeugen. Und mehr noch - auch gegen ihn lag ein aktueller Haftbefehl vor, der anschließend vollstreckt wurde. Weiter wurde u.a. ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.|past

