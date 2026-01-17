PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Doppelte Festnahme

A6, Ramstein (ots)

Eine Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern kontrollierte am Samstagnachmittag ein Fahrzeug. Der Fahrer händigte einen Ausweis aus und erklärte, seinen Führerschein leider nicht dabeizuhaben. Eine Überprüfung brachte schnell Ernüchterung: Der Mann durfte aufgrund einer gerichtlichen Sperre derzeit keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge führen - außerdem lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Die Festnahme erfolgte noch an Ort und Stelle und anschließend wurde er zur Dienststelle verbracht. Dort folgte die überraschende Wendung: Der Mann erklärte den Beamten, er sei gar nicht die Person, deren Ausweis er zuvor vorgelegt hatte. Die nun korrekt angegebenen Personalien konnten zweifelsfrei überprüft werden. Was der Mann jedoch offenbar nicht wusste: Auch er selbst unterliegt einer gerichtlichen Sperre für das Führen von Kraftfahrzeugen. Und mehr noch - auch gegen ihn lag ein aktueller Haftbefehl vor, der anschließend vollstreckt wurde. Weiter wurde u.a. ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.|past

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Weitere Meldungen: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 15:31

    POL-PASTKL: Unfallflucht -Zeugen gesucht

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht den Fahrer eines hellen PKW-Kombi, der am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr auf der B 270 durch sein Verhalten einen Unfall ausgelöst hat. Kurz vor dem Zubringer zur A6 in Richtung Mannheim hatte der Fahrer einen roten Honda Civic überholt und beim Wiedereinscheren abrupt abgebremst. Beim Vermeiden eines Auffahrunfalls verlor die Fahrerin die Kontrolle über den Wagen, drehte sich ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 08:49

    POL-PASTKL: Ohne Führerschein über die A 6

    Kaiserslautern (ots) - Am frühen Dienstagmorgen passte ein 37-jähriger Mann aus Berlin seine Geschwindigkeit nicht der derzeitigen Witterungslage an. Der Opel Astra war in Richtung Saarbrücken unterwegs und kollidierte zwischen dem Autobahndreieck Kaiserslautern und der Anschlussstelle Kaiserslautern West mit der Schutzplanke. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Funkstreife der Polizeiautobahnstation fest, dass der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren