Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Operation Nachtfalter - Polizei überwacht Tempolimit

Westpfalz (ots)

Die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz haben vom 11. bis 15. Januar mobile Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Während der "Operation Nachtfalter" waren die Einsatzkräfte bis spät in die Nacht auf den Autobahnen und Bundesstraßen der Westpfalz unterwegs, um Tempo-Sünder und Raser aufzuspüren. Die Beamten kontrollierten 7.998 Fahrzeuge und stellten dabei 1.067 Verkehrsverstöße fest. Unter anderem erwischten sie einen Autofahrer, der auf der A6 in Richtung Mannheim bei erlaubten 100 Kilometern pro Stunde mit 183 km/h unterwegs war. Ihm drohen nun ein Bußgeld von mindestens 700 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. |erf

