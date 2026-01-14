Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Unfallflucht -Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines hellen PKW-Kombi, der am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr auf der B 270 durch sein Verhalten einen Unfall ausgelöst hat. Kurz vor dem Zubringer zur A6 in Richtung Mannheim hatte der Fahrer einen roten Honda Civic überholt und beim Wiedereinscheren abrupt abgebremst. Beim Vermeiden eines Auffahrunfalls verlor die Fahrerin die Kontrolle über den Wagen, drehte sich um die eigene Achse und landete im Grünstreifen. Der gesuchte PKW-Kombi suchte daraufhin das Weite. Die 21-jährige Autofahrerin kam zum Glück unverletzt davon. Es blieb bei einem Sachschaden am Pkw. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299.|pastkl

