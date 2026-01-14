PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Unfallflucht -Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines hellen PKW-Kombi, der am 
Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr auf der B 270 durch sein Verhalten 
einen Unfall ausgelöst hat.
Kurz vor dem Zubringer zur A6 in Richtung Mannheim hatte der Fahrer 
einen roten Honda Civic überholt und beim Wiedereinscheren abrupt 
abgebremst. Beim Vermeiden eines Auffahrunfalls verlor die Fahrerin 
die Kontrolle über den Wagen, drehte sich um die eigene Achse und 
landete im Grünstreifen. Der gesuchte PKW-Kombi suchte daraufhin das 
Weite. Die 21-jährige Autofahrerin kam zum Glück unverletzt davon. Es
blieb bei einem Sachschaden am Pkw. 
Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 
Telefonnummer 0631 369-14299.|pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

