Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Kollision unter Alkoholeinfluss

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Unter Alkoholeinfluss streife eine 36-jährige Dame am Montagtagabend auf dem Parkplatz der BAB 6 "Am Tunnel" einen geparkten LKW. Die Skoda-Fahrerin aus Baden-Württemberg hatte eine starke "Alkoholfahne" und zeigte weiterhin alkoholbedingte Auffälligkeiten. Aufgrund dessen war sie nicht in der Lage einen Alkoholtest durchzuführen. Auf der Dienststelle wurde der Frau eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein beschlagnahmt. Auf die Fahrerin kommt nun ein Strafverfahren zu. Da an dem Lastkraftwagen kein Schaden entstand entstehen der Dame hierfür zumindest keine Kosten |pastkl

