Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Kollision unter Alkoholeinfluss

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Unter Alkoholeinfluss streife eine 36-jährige Dame am Montagtagabend 
auf dem Parkplatz der BAB 6 "Am Tunnel" einen geparkten LKW. Die 
Skoda-Fahrerin aus Baden-Württemberg hatte eine starke "Alkoholfahne"
und zeigte weiterhin alkoholbedingte Auffälligkeiten. Aufgrund dessen
war sie nicht in der Lage einen Alkoholtest durchzuführen. 
Auf der Dienststelle wurde der Frau eine Blutprobe entnommen, ihr 
Führerschein beschlagnahmt. Auf die Fahrerin kommt nun ein 
Strafverfahren zu. Da an dem Lastkraftwagen kein Schaden entstand 
entstehen der Dame hierfür zumindest keine Kosten |pastkl

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiautobahnstation Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-11899
E-Mail: pastkaiserslautern@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell

